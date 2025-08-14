Inicia reparación de línea de gas

Dos meses después de que línea de gas natural sufriera daños por maniobras con maquinaria en brecha 115, finalmente iniciaron las reparaciones.

El pasado 13 de junio, labores de fresado de máquinas en esa brecha a la altura del fraccionamiento Leonardo Rodríguez Alcaine, provocaron daños a línea gasera.

Trascendió que fue debido a que la tubería de encuentra a una profundidad muy superficial que se produjo el daño.

La empresa gasera, en ese momento solo dio una solución temporal, pero dejó el tramo intransitable, pues no remedió el origen del problema.

Fue la mañana de este miércoles que iniciaron la reparación de la línea afectada, dio a conocer el vecino Abel Salas residente de fraccionamiento contiguo: La Paz.

La empresa no ha revelado el tramo exacto que será objeto de reparaciones, pero lo cierto es que el trayecto original del fresado se ubica entre avenida Madero y avenida Río Lerma.

La intervención oportuna de Protección Civil hace dos meses, evitó una conflagración