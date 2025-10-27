Reparación de caminos rurales, hasta el 2026

Debido a falta de presupuesto y al cierre anticipado de 2025, la rehabilitación de caminos rurales queda diferida.

Fue el direcor de Desarrollo Rural, Abelardo Espinoza Guerrero, quien dio esta noticia.

"El bacheo se retoma hasta el año que entra, pero se logró un relativo progreso.

"Se avanzó en la 124, hasta a la 120, en la 109 desde El Tapón a Santa Apolonia, solo se realizará bacheo en la 109 a la altura del aeródromo alrededor de 1 kilómetro.

"Igualmente revestimiento y caliche será hasta el otro año", agregó.

No obstante en otro rubro prioritario, las cosas serán diferentes:

"El alumbrado sigue, falta el 30 por ciento de los ejidos, igualmente se seguirá solo con rastreo a accesos de comunidades, ejidos, colonias agrícolas.

También se cierra con la realización de "Jornadas Comunitarias de Servicios en Santa Apolonia; ampliación Río Bravo y el viernes ante todo pasado en el ejido Pedro Ochoa, beneficiando a 600 personas.

"Corte de pelo, médicos, dentistas y sector salud con vacunas, despensa y entrega huevo, así como ropa y medicamentos, fueron los beneficios que se llevaron.

Para finalizar agregó: "se va a cerrar con entrega de pintura a los ejidos, en todos los 20 ejidos con delegación".