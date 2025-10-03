Deja cargo público dirigente local de MC

Esta miércoles 2 de octubre, trascendió una renuncia más en la administración municipal.

Alma Donají Contreras Hinojosa deja la subdirección de Participación Ciudadana en Río Bravo.

Contreras presentó su renuncia irrevocable como funcionaria de Participación Ciudadana del Gobierno de Río Bravo, la cual fue aceptada por el presidente municipal.

En su mensaje agradeció la oportunidad de servir a la comunidad y reconoció el trabajo de su equipo.

Explicó que su decisión responde a su interés por dedicarse de lleno a la consolidación de Movimiento Ciudadano en Río Bravo, proyecto en el que dijo creer firmemente.

No obstante, otra situación también se había suscitado, pues su desempeño en administración emanada del PAN, había generado cuestionamientos.