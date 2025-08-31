Grave riesgo, caída de los plafones en Registro Civil

Grave riesgo, caída de los plafones en Registro CivilLas recientes caídas de plafones del techo en la Oficialía del Registro Civil, ubicadas en la planta alta de un viejo y descuidado edificio, incrementan los riesgos de que alguien pudiera sufrir un accidente
En días pasados, cuando las instalaciones se encontraban abarrotadas de personas que acudieron a realizar trámites que proporcionan, por fortuna no pasó a mayores o cayó en la cabeza de alguno de los presentes.
