Grave riesgo, caída de los plafones en Registro Civil

Las recientes caídas de plafones del techo en la Oficialía del Registro Civil, ubicadas en la planta alta de un viejo y descuidado edificio, incrementan los riesgos de que alguien pudiera sufrir un accidente, y cuestionan si se debería renovar el contrato de arrendamiento.

En días pasados, cuando las instalaciones se encontraban abarrotadas de personas que acudieron a realizar trámites que proporcionan, por fortuna no pasó a mayores o cayó en la cabeza de alguno de los presentes.