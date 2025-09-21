Tamaulipas

Rinde protesta dirigencia de MC

Mesa directiva estará encabezada por Alma Donají Contreras Hinojosa
  • Por: José Medina
  • 21 / Septiembre / 2025 -
Alma Donaji Contreras, así como miembros de la nueva directiva de Movimiento Ciudadano en Río Bravo.

Directivo estatal del partido Movimiento Ciudadano, tomó protesta a la nueva dirigencia para Río Bravo.

Luego de meses de espera finalmente la nueva lideresa rindió protesta.

Movimiento Ciudadano realizó este sábado a las 11:30, la renovación del liderazgo en Río Bravo. El evento fue presidido por el dirigente estatal Roberto Lee,  quien presidió la toma de protesta de su nueva dirigencia riobravense.

Esta mesa directiva estará encabezada por Alma Donají Contreras Hinojosa.

Al evento que tuvo lugar en salón social, acudieron  ciudadanos, sectores sociales, actores políticos y líderes de opinión de todas las expresiones, como símbolo de que MC no busca confrontar sino construir puentes.

