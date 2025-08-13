Vencieron 10 mil credenciales

Más de 10 mil credenciales de elector para votar vencieron el pasado 2024, correspondientes a los municipios que conforman el distrito 03 del RFE en el Estado.

Al respecto, el ingeniero Carlos Eduardo Cortez Aguilar, vocal del Registro Federal de Electores, confirmó que, efectivamente, las y los ciudadanos, de igual número de credenciales de elector, deben renovar la credencial.

Especificó que dichas credenciales ya no tiene validez oficial para trámites legales, por lo cual exhortó a la población que reside en los 15 municipios que conforman el distrito para que aprovechen, también, además de los módulos fijos, los itinerantes.

El tercer Distrito Electoral Federal de Tamaulipas lo conforman, entre otras ciudades, Abasolo, Burgos, Cruillas, Jiménez, Méndez, Padilla, Río Bravo, San Carlos, San Fernando, San Nicolás, Soto la Marina, Reynosa, Matamoros, y Valle Hermoso.

Los módulos itinerantes continuarán durante el presente mes de agosto en San Fernando, Valle Hermoso, Méndez, Cruillas, Burgos, y Matamoros.