INE: Aumenta demanda para renovación de credenciales

Poco más de 13 mil 900 credenciales de elector vencieron con el último día del 2025 de diciembre, que, a la fecha, continúan pendientes por renovar entre igual número de electores que forman parte de los 15 municipios que conforman el distrito 03 con cabecera en la localidad.

¿Cuántas credenciales de elector están vencidas?

Las credenciales de elector que han vencido son un tema de preocupación para los ciudadanos del distrito 03, ya que afectan su capacidad para participar en futuros procesos electorales.

Acciones para la renovación de credenciales

Las autoridades electorales están instando a los ciudadanos a realizar la renovación de sus credenciales para evitar inconvenientes en las próximas elecciones.

Impacto en los electores del distrito 03

La falta de renovación de las credenciales puede limitar la participación de los electores en el distrito 03, lo que podría influir en los resultados de las elecciones locales.