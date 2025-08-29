Renovará PRI su comite municipal

En las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel municipal, ya calientan motores para la sucesión de la dirigencia.

Actualmente la dirigencia local del tricolor, la ostenta Miguel Gerardo Labrada.

Al respecto el secretario técnico del PRI Tamaulipas, Juan Machuca Valenzuela, indicó que efectivamente se preparan los relevos en 43 municipios.

"En la Comisión Política Permanente, votamos a favor de la renovación de los comités municipales de nuestro estado.

"Juntos, de la mano con nuestra militancia, seremos más fuertes y competitivos", agregó.

"A Tamaulipas le ha ido mejor con el PRI", fue el mensaje que transmitió el secretario técnico.

Machuca Valenzuela, agregó que si bien "la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal, encabezada por el Presidente estatal Bruno Díaz Lara y la Secretaria General, Julianna Garza Rincones", lo aprobó, habrá que formalizar en cada municipio.