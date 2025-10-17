Toman protesta a dirigencia del PAN

La tarde del miércoles, en la capital del Estado, rindió protesta la nueva directiva del Partido Acción Nacional (PAN).

Hasta ciudad Victoria se trasladaron el nuevo presidente del Comité Directivo Municipal, Jeankarlo Cárdenas Núñez y la secretaria, Maria Estela Reyes.

Los líderes locales panistas fueron acompañados por militantes y quienes ocuparán las carteras del comité.

La nueva dirigencia está tres años al frente del PAN Río Bravo y había asumido desde el 1 de octubre, pero no había rendido protesta.

Fue ante el dirigente estatal, René Cantú, que se realizó el protocolo con el que formalmente arranca esta nueva directiva.