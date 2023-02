Reinicia INE trámites, pero no tienen fichas

Por motivo del proceso federal extraordinario en que se eligió la Senaduría de Tamaulipas el pasado 19 de febrero, el trámite de la credencial para votar fue suspendido en el módulo del INE en calle Chihuahua número 404, fraccionamiento Río Bravo.

Los ciudadanos que acuden al módulo, son "informados" que el viernes se reanudan actividades, entre ellas la tramitación del plástico para votar, el cual también sirve como identificación, pero no detallan que no ha citas disponibles para ese 24 de febrero, lo que representa un engaño.

Este dato los consigna el propio sistema de tramitación en línea del INE, el cual advierte que este viernes, quienes no tengan cita, no serán atendidos, pues no ha espacios disponibles.