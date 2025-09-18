Pide comunidad reparación del camino escolar

La comunidad escolar, así como las familias de colonias aledañas a la calle Las Flores en Nuevo Progreso, están solicitando la rehabilitación de dicha arteria, que se encuentra en malas condiciones.

La carpeta de rodamiento presenta un gran número de baches de todos los tamaños, debido al grave deterioro en que se encuentra la vía.

La situación se agrava aún más, ya que colinda con la populosa escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, en cuya zona se localizan hoyos de mayor tamaño.

También, en la misma calle Las Flores, rumbo a asentamientos como Jardín, Mesquital, Francisco I. Madero, Benito Candanoza y otros, el número de baches es impresionante.