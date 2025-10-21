Sufren calvario estudiantes para llegar a la escuela

Con las precipitaciones pluviales las cosas se ponen peor en lo que son los accesos a las instituciones escolares, como ocurre en la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano.

Ahí, nuevamente, la comunidad escolar alzó la voz, así como familias de colonias aledañas a la calle las Flores en Nuevo Progreso, quienes no han quitado el dedo del renglón en el llamado a las autoridades, para que, por lo que más quieran, lleven a cabo la rehabilitación de la citada arteria que se encuentra en deplorables condiciones.

La carpeta de rodamiento se continúa deteriorando, de tal manera que cada vez son más el número de baches de todos tamaños, y lo más lamentable es que se localizan, una buena parte, justo a la entrada del plantel, así como en lo que son varios tramos y salidas con otras colonias de dicha arteria.

La situación se agrava con las lluvias, que ensanchan y posicionan aún más los pozos, que ya parecen cráteres.

Colinda con populosa escuela, como lo es la primaria Ignacio Manuel Altamirano, en donde justamente se localizan hoyos de mayor tamaño.

También es a la salida de la misma calle las Flores, rumbo a asentamientos como la Jardín, Mesquital, Francisco I. Madero, Benito Candanoza, y muchas más.