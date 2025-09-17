Rehabilitan gasolinera en Nuevo Progreso

En marcha se encuentran los trabajos de rehabilitación de las instalaciones de la única estación de combustible en la población, que, hasta hace algunos meses, operaba en el abandono.

Cuando estuvo en funcionamiento, el costo por litro de gasolina era el más alto de todo el estado, y aunque existieron denuncias por la forma arbitraria en la que operaba, jamás se tomó ninguna acción al respecto.

A pesar de que obtenía buenas ganancias por la falta de competencia, las instalaciones se fueron deteriorando cada vez más, hasta que finalmente dejaron de funcionar.

El personal que forma parte del equipo encargado de la estación de combustible estima que en aproximadamente dos meses podrían culminar los trabajos y reabrirla al público.

Mientras tanto, los conductores continúan haciendo malabares para conseguir gasolina, ya que tienen que trasladarse a la cabecera municipal o, en algunos casos, cruzar al lado americano, siempre que cuenten con visa.