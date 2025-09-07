Rehabilitan las vialidades afectadas por la Comapa

Luego de haber realizado la rehabilitación total del drenaje sanitario en diversos sectores, Comapa Río Bravo inició campaña para reacondicionar las vialidades que se vieron afectadas.

Algunos puntos en donde se repuso totalmente la red sanitaria en los últimos meses por parte de la paraestatal son los siguientes:

- Calle General Prim, entre Independencia y Niños Héroes, fraccionamiento Río Bravo

- Calle Quintana Roo, entre avenidas Madero y Sonora, zona Centro

- Calle Aguascalientes, entre avenida Coahuila norte y calle Guanajuato, fraccionamiento Río Bravo

- Calle Cuauhtémoc, en zona escolar del CBTIS 73

La campaña inició en calle General Prim, en donde meses atrás se repuso la tubería que recibe las descargas sanitarias, informó la gerencia general de Comapa que preside Edgar Abdiel Peña Serna.

Materiales y maquinaria, así como personal, reponen los trazos de asfalto que fueron removidos para la reintroducción del drenaje; una vez concluida la obra, se pasará a los otros puntos en donde se realizaron obras sanitarias.