Llaman a respetar el comedor de Bienestar

Personas que no respeten el reglamento del Comedor de Bienestar en la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso quedarán excluidas del almuerzo o la comida gratuita.

Entrevistada por el reportero, Rosa María Coronado Rodríguez, quien es la responsable del comedor comunitario, dijo que ahí se les da preferencia a los indigentes y adultos mayores.

Para ello se cuenta con dos horarios para lo que es el almuerzo y la comida, de las 7:30 a las 9:00 y de las 12:00 a la 13:30 horas.

Las reglas

- Presentar la INE a la entrada del comedor

- Lavarse las manos antes de comer

- Recoger el plato al terminar

- Dirigirse con respeto al voluntariado social

- Contribuir al cuidado del equipo, mobiliario, y material de trabajo, para conservarlos en buen estado.

- Los alimentos no tienen costo para el titular del derecho.