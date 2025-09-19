Llaman a respetar el comedor de Bienestar

Llaman a respetar el comedor de BienestarEl incumplimiento del reglamento del Comedor de Bienestar en Nuevo Progreso conlleva la exclusión del almuerzo gratuito.
Personas que no respeten el reglamento del Comedor de Bienestar en la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso quedarán excluidas del almuerzo o la comida gratuita.
Entrevistada por el reportero, Rosa María Coronado Rodríguez, quien es la responsable del comedor comunitario, dijo que ahí se les da preferencia a los indigentes y adultos mayores.
Para ello se cuenta con dos horarios para lo que es el almuerzo y la comida, de las 7:30 a las 9:00 y de las 12:00 a la 13:30 horas.
Las reglas
- Presentar la INE a la entrada del comedor
- Lavarse las manos antes de comer
- Recoger el plato al terminar
- Dirigirse con respeto al voluntariado social
- Contribuir al cuidado del equipo, mobiliario, y material de trabajo, para conservarlos en buen estado.
- Los alimentos no tienen costo para el titular del derecho.
- La credencial que identifica al titular del derecho es personal e intransferible