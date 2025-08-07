Nuevo aspirante para dirigir PAN municipal

Dentro de la contienda interna por la dirigencia local del PAN, surge otro aspirante a liderar al panismo riobravense.

Se trata de Sergio Moreno, quien también levanta la mano, para llevar las riendas del Partido Acción Nacional.

El militante dijo a los medios que este 18 de agosto presentará su solicitud de registro, para buscar ser el próximo dirigente del PAN en Río Bravo.

Moreno es el segundo miembro de Acción Nacional. que levanta la mano para dirigir al partido.

Por ahora el otro contrincante es Rogelio Zapata Torres y ambos cuentan ya con sus planillas elaboradas.

Los aspirantes deben cubrir la paridad de género y haber pagado sus cuotas correspondientes al partido.

Igualmente se dio a conocer, que el militante de viejo cuño, Arturo García, presentará su solicitud de registro para este proceso interno que se define en septiembre.