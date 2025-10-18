Abren trámites para aparatos de ortopedia en Río Bravo

Abren trámites para aparatos de ortopedia en Río BravoPara ser beneficiario de uno de estos aparatos es necesario acudir a la Jurisdicción Sanitaria
Ante la necesidad de personas con capacidades diferentes, amputadas o con limitaciones físicas, de contar con artículos o aparatos de ortopedia, autoridades de salud toman acciones. La Jurisdicción Sanitaria X, presidida por Ricardo Adame Garza, abre una ventanilla para registrarse y obtener este beneficio. "Se tiene abierto el Registro para Aparatos Funcionales", indicó Adame. Para ello se dispondrá de:
- Andaderas
- Sillas de ruedas
- Bastones tipo araña y un punto
- Sillas especiales para parálisis cerebral infantil
- Sillas especiales para parálisis cerebral en adultos
- Silla tipo cómodo
- Muletas
- Aparatos auditivos para mayores de edad.
Requisitos para recibir el apoyo
El funcionario estatal indicó que los requisitos son:
- CURP
- Comprobante de domicilio
- Credencial de elector
- Constancia de discapacidad.
Para ser beneficiario de uno de estos aparatos es necesario acudir a la Jurisdicción Sanitaria con los requisitos para realizar el llenado de la solicitud. El horario es de lunes a viernes de 8 a.m. a 3:00 p.m., antes del 30 de octubre como fecha límite. Para Río Bravo, existe un número de WhatsApp: 899 450 4291 para agilizar el trámite y evitar desplazarse a Valle Hermoso.