Abren trámites para aparatos de ortopedia en Río Bravo

Para ser beneficiario de uno de estos aparatos es necesario acudir a la Jurisdicción Sanitaria
  • Por: José Medina
  • 18 / Octubre / 2025 -
Jurisdicción Sanitaria X abre ventanilla para entrega de aparatos funcionales.

Ante la necesidad de personas con capacidades diferentes, amputadas o con limitaciones físicas, de contar con artículos o aparatos de ortopedia, autoridades de salud toman acciones. La Jurisdicción Sanitaria X, presidida por Ricardo Adame Garza, abre una ventanilla para registrarse y obtener este beneficio. "Se tiene abierto el Registro para Aparatos Funcionales", indicó Adame. Para ello se dispondrá de:

  • Andaderas
  • Sillas de ruedas
  • Bastones tipo araña y un punto
  • Sillas especiales para parálisis cerebral infantil
  • Sillas especiales para parálisis cerebral en adultos
  • Silla tipo cómodo
  • Muletas
  • Aparatos auditivos para mayores de edad.

Requisitos para recibir el apoyo

El funcionario estatal indicó que los requisitos son:

  • CURP
  • Comprobante de domicilio
  • Credencial de elector
  • Constancia de discapacidad.

Para ser beneficiario de uno de estos aparatos es necesario acudir a la Jurisdicción Sanitaria con los requisitos para realizar el llenado de la solicitud. El horario es de lunes a viernes de 8 a.m. a 3:00 p.m., antes del 30 de octubre como fecha límite. Para Río Bravo, existe un número de WhatsApp: 899 450 4291 para agilizar el trámite y evitar desplazarse a Valle Hermoso.

