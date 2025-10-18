Abren trámites para aparatos de ortopedia en Río Bravo

Ante la necesidad de personas con capacidades diferentes, amputadas o con limitaciones físicas, de contar con artículos o aparatos de ortopedia, autoridades de salud toman acciones. La Jurisdicción Sanitaria X, presidida por Ricardo Adame Garza, abre una ventanilla para registrarse y obtener este beneficio. "Se tiene abierto el Registro para Aparatos Funcionales", indicó Adame. Para ello se dispondrá de:

Andaderas

Sillas de ruedas

Bastones tipo araña y un punto

Sillas especiales para parálisis cerebral infantil

Sillas especiales para parálisis cerebral en adultos

Silla tipo cómodo

Muletas

Aparatos auditivos para mayores de edad.

Requisitos para recibir el apoyo

El funcionario estatal indicó que los requisitos son:

CURP

Comprobante de domicilio

Credencial de elector

Constancia de discapacidad.

Para ser beneficiario de uno de estos aparatos es necesario acudir a la Jurisdicción Sanitaria con los requisitos para realizar el llenado de la solicitud. El horario es de lunes a viernes de 8 a.m. a 3:00 p.m., antes del 30 de octubre como fecha límite. Para Río Bravo, existe un número de WhatsApp: 899 450 4291 para agilizar el trámite y evitar desplazarse a Valle Hermoso.