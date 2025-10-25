Asume funciones nueva regidora

Regidores y síndicos en pleno aplicaron el reglamento a la regidora que había sumado cinco inasistencias. Con ello, asume una nueva integrante de esta mesa de deliberaciones del ayuntamiento. Así fue informado de viva voz al mediodía de este viernes por la ciudadana Ana Rosa Vázquez Veloz, regidora suplente en funciones, quien en sesión de Cabildo a puerta cerrada rindió protesta.

¿Qué ocurrió?