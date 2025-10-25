Asume funciones nueva regidora

Asume funciones nueva regidoraRegidores y síndicos en pleno, aplicaron el reglamento a regidora que había sumado cinco inasistencias
Regidores y síndicos en pleno aplicaron el reglamento a la regidora que había sumado cinco inasistencias. Con ello, asume una nueva integrante de esta mesa de deliberaciones del ayuntamiento. Así fue informado de viva voz al mediodía de este viernes por la ciudadana Ana Rosa Vázquez Veloz, regidora suplente en funciones, quien en sesión de Cabildo a puerta cerrada rindió protesta.
¿Qué ocurrió?
En una breve entrevista, la edil, quien suple a Bernardo Gómez Guajardo, indicó que este 24 de octubre realizó su primera actividad como regidora, tras tomar protesta a puerta cerrada el pasado 9 de octubre. Ahora desempeña el cargo como regidora luego de que Gómez Guajardo se viera impedido de regresar a territorio mexicano por tener asuntos de carácter legal en la Unión Americana.