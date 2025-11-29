Gestiona regidora de PT caso de operador de limpia fallecido

La regidora del Partido del Trabajo (PT), Laura Leyva Cázares, viene gestionando el pago a la familia de un trabajador de Servicios Primarios que falleció el sábado 8 de noviembre tras permanecer internado por más de dos meses en el Hospital Regional 270 del IMSS.

¿Qué ocurrió?

El difunto empleado municipal, Juan Manuel González Cruz, de 62 años de edad, laboró para el municipio desde 1986. El operador de camión recolector ingresó al hospital el pasado 3 de septiembre y se encontraba bajo incapacidad oficial, de acuerdo a Sandra González de Correa, hija del finado.

En su momento, generó polémica el hecho de que ella mostró un oficio firmado por el Oficial Mayor, Agustín Ricario Aguilar, con vigencia del 16 de octubre al 18 de noviembre, en donde se contemplaba su incapacidad. La hija del trabajador afirma que le adeudan ya tres quincenas y que no hubo voluntad institucional para resolver su situación.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

No obstante, Leyva dijo en entrevista esta tarde de viernes que acudió a Oficialía Mayor a entrevistarse con el titular, con quien se aclaró que las tres quincenas están depositadas en la tarjeta de nómina. “Ahora deben averiguar quién tiene la tarjeta del trabajador (fallecido)”, indicó.

“Además, deben acudir con el Oficial Mayor para que les entregue una prima por deceso de tres meses de salario o seis quincenas”, precisó. Dijo que la hija del fallecido no ha vuelto a Palacio Municipal, pero “yo hablé con el síndico Joel Ramírez Oviedo para que la atienda”, sentenció.