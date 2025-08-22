Aparece regidor presuntamente detenido en EU

Este jueves 21 de agosto, por la tarde, se reveló que el regidor del PAN en la presente administración presuntamente detenido, está libre.

Se trata de Bernardo Gómez Guajardo, quien llegó al Cabildo el 1 de octubre de 2024, quien es acusado de fraude al Gobierno Federal en Estados Unidos.

A lo largo de la presente semana, medios nacionales y de la Unión Americana, sostenían que Gómez Guajardo estaba confinado.

Dicha versión quedó desmentida esta tarde de jueves, cuando el también regidor, Roberto Reyna, publicó una reunión con él.

La reunión fue en un restaurante del valle de Texas , y el mensaje resumido es el siguiente:

"Buen día, aquí compartiendo un desayuno con un gran amigo.

Hoy quiero decirlo claro: el desprestigio y las críticas sin fundamento nunca podrán más que la verdad y los resultados.

"Es fácil juzgar sin conocer, inventar historias o dejarse llevar por videos y rumores creados con mala intención. Pero la realidad no se distorsiona con comentarios vacíos.

El éxito no se regala, se construye con esfuerzo, sacrificios y constancia. Quien lucha sabe lo que cuesta, y no se deja vencer por la envidia ni por ataques injustos.

"No hay que dejarse llevar por voces que buscan confundir. Los hechos hablan más fuerte que cualquier mentira. Es fácil desprestigiar con suposiciones a quien ha luchado por obtener lo que tiene. Calladitos nos vemos mejor", apostilla el también miembro del actual Cabildo.