Recorridos de vigilancia se intensifican en Río Bravo

Como resultado de los últimos acontecimientos que trastocan la tranquilidad, la paz y la seguridad de las familias en el Municipio, se han acentuado los recorridos de vigilancia en la zona centro, y tramos carreteros cercanos pero solo durante el día.

Lo mismo se ha podido plasmar en el caso de los elementos castrenses así como de la Guardia Nacional, y Policía Estatal patrullando algunos de los sectores de la localidad sobre todo en la mancha urbana.

En los que inclusive la gente en un acto de agradecimiento los saluda, más sin embargo sigue ocurriendo que al caer la obscuridad y adentrarse la noche brillan por su ausencia.

En la carretera Rio Bravo-Reynosa como refieren Don Agustín y José, y personas que regresan de sus fuentes de empleo en maquiladoras, se pueden ver circulando, pero jamás en horas de la madrugada.

De hecho en ejidos como Palo Blanco, las familias se resguardan al caer la obscuridad, al ser escenario continuo de múltiples balaceras y fuertes explosiones.