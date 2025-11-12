Empleados de CFE reciben reconocidos por años de servicio

Empleados de CFE reciben reconocidos por años de servicioLos reconocimientos abarcan trayectorias de 15, 20 y 25 años de servicio en la CFE.
Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con décadas de servicio, recibieron reconocimiento a su antigüedad.
Fue el líder local del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) Ricardo Luna Vargas, quien dio a conocer esta información.
Fueron un total de seis reconocimientos los que se entregaron en forma conjunta por la CFE y el sindicato.
¿Qué trayectorias fueron reconocidas?
De acuerdo con el dirigente de la Sección 95 de la paraestatal, las trayectorias reconocidas, fueron por:
- 15 años de servicio
- 20 años de servicio
- 25 años de servicio
Los empleados de la empresa que recibieron esta distinción se encuentran adscritos al área de producción en la planta hidroeléctrica Emilio Portes Gil.
EL MAÑANA RECOMIENDA