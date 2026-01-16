Celebran el Día del Compositor; reconocen a talentos riobravenses

La tarde del jueves, la comunidad cultural de Río Bravo celebró a todos los compositores, arreglistas y en general a todos lo que mediante su talento han dado al mundo de la música, creaciones artísticas.

Teniendo como sede el Salón Victoria, el evento estuvo arropado por los diversos actores del arte, cultura y de la música regional, quienes hicieron un reconocimiento a los más destacados compositores.

La Asociación de Autores y compositores de Río Bravo Tamaulipas de Río Bravo conmemoró el Día del Compositor en un acto que reunió a creadores musicales de Río Bravo, Reynosa y miembros de la Sociedad de Autores.

El evento fue encabezado por Roberto Córdoba, director de la Asociación, quien destacó la importancia de la composición musical y el valor de los autores como parte fundamental de la identidad cultural.

Entre los asistentes se contó con la presencia de Raúl Sánchez, compositor y vocalista del Grupo Mayo, así como del pintor, cineasta y compositor José Cano, entre otras personalidades del ámbito artístico.

Cabe señalar, que los dos compositores más destacados, que algunas vez fueron parte del gremio de creadores, fueron los autores de las canciones La Chica Fresa, obra de José Luis Gómez González "Ze Luis" y Vas a Ver interpretada por Los Humildes, Wilbert Ruiz.

Durante el evento se reconoció a los siguientes personajes:

- Roberto Córdova Cerda

- Raúl Sánchez

- José Antonio Sandate Macías