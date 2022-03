Recomiendan proteger a alumnos

Directores como los maestros Marco Antonio Valero de la secundaria número 1 o bien el de la número 2 con Severo Méndez, por mencionar a algunos, han expresado que, con todo y el regreso a clases presenciales, no se debe mandar al estudiante si se encuentra enfermo de gripe, por ejemplo, es recomendable que permanezca en casa cuando menos por cinco a seis días.

Aquí lo importante, refieren es de que lo lleven al doctor para que se le consulte y suministre el medicamento indicado, y avisar a la escuela a la que pertenece de la situación, que se quede en casa hasta que se recupere pues no se deben correr riesgos innecesarios en cuestión de salud, ya que la variante Ómicron o el Covid-19 no están erradicados, y de hecho una buena parte de la población estudiantil no están vacunados contra el virus.

Exhortan a madres y padres de familia a no mandar a alumnos enfermos a la escuela.