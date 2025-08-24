Dispara la tecnología depresión y ansiedad

Ecologistas riobravenses advierten sobre los daños que la tecnología causa a la salud emocional, sobre todo en el caso de niños y adolescentes.

"En los últimos años, la depresión, la ansiedad y el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), han aumentado preocupantemente en niños y adolescentes", advierte la Asociación Civil riobravenses Parques Kiri.

"No es solo una estadística: es una realidad que vemos en escuelas, familias y comunidades", dijo Jorge Arturo Navarro Mireles, presidente de esa A.C. que desde hace años se dedica a la rehabilitación y rescate del medio ambiente.

Destacó que las principales causas que están impulsando esas afectaciones a la salud emocional, son:

· El uso excesivo de pantallas y redes sociales

· Sueño insuficiente y rutinas irregulares

· Poca actividad física y falta de contacto con la naturaleza

· Casi nula interacción social y juego libre

· Alimentación poco saludable

· Estrés familiar y post-pandemia

Entre las recomendaciones, dijo que la solución comienza en casa y en la comunidad, con más abrazos, más juegos, más diálogo y por supuesto menos distracciones digitales.