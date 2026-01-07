Reclaman abandono de puente

Vecinos de colonias Las Cumbres e Integración Familiar entre otras, reclaman a Servicios Primarios la falta de mantenimiento a cruce peatonal que a diario utilizan cientos de familias para atravesar el Dren Río Bravo.

¿Qué reclaman los vecinos sobre el puente peatonal?

Se trata de una estructura metálica que cobra mayor relevancia ahora con el regreso a clases esta semana, debido a que alumnos de pre-escolar, primaria y secundaria al sur del dren, requieren del puente para llegar a sus centros escolares.

En un recorrido por el sector, en donde se ubica este puente que conecta a Las Cumbres con Integración Familiar, se pudo constatar el estado en que se encuentra esta obra que no ha recibido mantenimiento en más de un año.

"Por favor necesitamos mantenimiento en el puente peatonal Colonia Las Cumbres, porque los niños y señores de la tercera edad pasan por aquí", reclamó una madre de familia.

Dicha infraestructura presenta desprendimiento de los barandales, así como láminas de la pasarela que también empieza a sufrir el paso del tiempo, las inclemencias del tiempo y la falta de mantenimiento.

Detalles sobre el estado del puente peatonal en Las Cumbres

Cabe señalar que Servicios Primarios aún se encuentra acéfalo, por lo que el mantenimiento a infraestructuras no se ha retomado, luego de que a inicios de octubre, el entonces titular Otoniel García Salinas renunciara al cargo.

Esta situación también se presenta en otros sectores como en la colonia Francisco I. Madero, en la cual el puente peatonal, igualmente ya se encuentra intransitable.

Impacto del mantenimiento en la seguridad de los peatones

Los vecinos de Las Cumbres e Integración Familiar esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya que la seguridad de los peatones, especialmente de los niños, está en juego.