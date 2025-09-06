Duran poco las calles reparadas

A pocos meses de haberse llevado a cabo el proceso de reciclaje, y nuevamente la aplicación de la carpeta de rodamiento de la calle Mariano Matamoros, en un intento por querer demostrar el mayor número posible de "obras", continúa avanzando deterioro y afloramiento de baches.

Es una de las tantas arterias bautizadas como "de plastilina", dado que el espesor es muy endeble y fácilmente sucumbe al paso de las semanas o algunos meses, puesto que una buena parte de las calles es de material reciclado.

Conductores que a diario transitan por esa arteria, ya que colinda con el libramiento, centros comerciales, e instituciones escolares en diferentes niveles, señalan que el gusto les duró muy poco, pues, ligeras lluvias, y solo unos meses, bastaron para que comenzaran a aflorar los baches.