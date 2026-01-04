Piden retorno de Centro de Oficios

Vecinos de colonia Integración Familiar piden se reabra el Centro de Oficios en ese populoso sector.

Resulta que este proyecto que se realizó con presupuesto federal y que administraba el DIF Río Bravo, lleva más de una década sin abrir.

Así lo denunció el presidente de esa colonia Francisco Ramírez Hernández, quien expuso la urgencia de que regresen las capacitaciones para el empleo y autoempleo.

"Cerraron el Centro de Oficios para poner un (jardín de niños) CAIC, no estamos en contra de que hayan instalado un jardín de niños, es una de las cosas por las que estuvimos luchando.

"Pero había espacios en donde hicieran el jardín de niños", lamentó.

Ramírez Hernández indicó que las capacitaciones laborales serían de gran beneficio, sobre todo para quienes no encuentran trabajo, pues de esta forma pueden emprender un micro negocio.

Lamentó que cursos y talleres que representaban la oportunidad de que los jefes de familia pudieran obtener el sustento del hogar, sean cosa del pasado.

¿Qué beneficios traería la reapertura del Centro de Oficios?

El Centro de Oficios, beneficiaba no solo a la Integración Familiar, sino a otros asentamientos como: Del Carmen, Cavazos Lerma, Ampliación Benito Juárez y Victoria Cardenista.

El dirigente de colonos, agregó que esperan este 2026, gestionar el regreso de este espacio para la capacitación y el emprendimiento.