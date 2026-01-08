Humo de basureros llega a las colonias

Aumenta la quema de desechos en basureros clandestinos, pastizales, inclusive en asentamientos, que nuevamente han aflorado en diferentes sectores de la población se debe en parte al retraso en el servicio.

¿Qué dicen los habitantes sobre la recolección de basura?

En fraccionamientos como Infonavit La Paz, Conquistadores, Satélite, por mencionar solo algunos, son los propios habitantes quienes han denunciado la ausencia de un servicio responsable en el manejo de la basura.

Por situar un ejemplo, habitantes de colonias como Infonavit La Paz, apenas en días recientes, se quejaron de que tenía más de tres semanas que no pasa el camión recolector.

Impacto de la falta de servicio en la comunidad

Y que por eso es que en ocasiones lo mismo se ven obligados a quemar los desechos, o bien se van formando los basureros clandestinos, tanto en solares baldíos como en viviendas abandonadas.