Conductor embiste asador de pollos de negocio en Río Bravo

Infractor terminó con el sustento de una familia la madrugada de este domingo 21 de diciembre, no obstante, el responsable fue captado en vídeo de seguridad tras huir dejando una estela de destrucción.

El percance tuvo lugar en calle Guanajuato, con Aguascalientes, en la colonia Hijos de Ejidatarios, cuando una camioneta GMC, color guinda, tipo Acadia, sin placas de circulación se llevó de encuentro un puesto de pollos.

Por fortuna, debido a la hora del percance, nadie había en el lugar, por lo que el vehículo solo causó daños materiales, pero dejó prácticamente en la calle a una familia que dependen de la venta de pollo, carne y salchicha asados.

Tras embestir el puesto ubicado en la acera, de acuerdo a quienes captaron el vídeo de vigilancia privada, la conductora quien era acompañada por otras dos jóvenes mujeres, quienes en conjunto huyeron a bordo de la camioneta tipo SUV.

Debido a que no fue asegurada en su momento la infractora, la familia afectada deberá comparecer a presentar querella por daño en propiedad ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para reclamar los estragos sufridos.

Se espera que las grabaciones de circuito cerrado den más información sobre la unidad y la conductora, pues la camioneta de la infractora, presenta daños en la parte frontal, con lo cual es más fácil identificarla.