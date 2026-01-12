Sigue olvidado puente peatonal

Cada paso es una apuesta. Cada cruce, un acto de valentía forzada, entre tablas podridas decenas de familias de Misiones del Puente utilizan el puente que atraviesa el dren Río Bravo y conecta al fraccionamiento Misiones del Puente con la colonia Niños Héroes.

Una estructura que une colonias y separa la promesa oficial de la dura realidad, pues el puente, cuyo piso de lámina fue devorado por la corrosión provocada por las aguas negras del dren, presenta un estado francamente alarmante; lo que alguna vez fue un paso funcional hoy es un entramado de pequeños trozos de madera vieja colocados de manera improvisada, que crujen, se hunden y se mueven peligrosamente bajo los pies de quienes no tienen otra opción para llegar a la zona centro o a colonias cercanas.

Madres con niños de la mano, adultos mayores y trabajadores que caminan desde antes del amanecer y durante todo el día, aseguran que el temor es constante.

En un intento desesperado por evitar una tragedia, los propios usuarios han colocado tablas adicionales para "detener" el piso; sin embargo, la solución improvisada no basta. Los barandales también ceden, el piso se flexiona y el riesgo crece con cada cruce.

La indignación es aún mayor porque, según los vecinos, la actual administración municipal se comprometió no solo a repararlo, sino a sustituirlo por un puente de concreto, amplio y seguro, con capacidad incluso para el paso de vehículos. Esa promesa, que devolvió esperanza a las familias, sigue sin cumplirse, mientras el peligro se mantiene y la espera se alarga.

Hoy, ese puente no es solo una estructura deteriorada: es el reflejo de una necesidad ignorada, porque cruzar para llegar a casa, al trabajo o a la escuela no debería sentirse como desafiar la suerte, ni como una deuda eterna de las autoridades con su gente.







