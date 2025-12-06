Piden abrir casetas en cruce fronterizo

Esperan, comerciantes en general, y residentes de la comunidad que hacen uso diario del Puente Internacional Las Flores hacia el lado americano, que finalmente se mantenga la apertura de las dos casetas de cobro.

Esto luego de que se brinde la bienvenida en el Puente Internacional a los visitantes del lado americano a partir de este sábado, en virtud de que generalmente se mantiene solamente una caseta de cobro hacia los Estados Unidos.

¿Qué esperan los comerciantes sobre las casetas de cobro?

Ocurre que, la mayor parte del tiempo, incluyendo durante el día, solamente se mantiene abierta una sola caseta, y aunque hasta a través de la Cámara de Comercio se ha solicitado a CAPUFE que se mantengan las dos líneas abiertas, eso no ha ocurrido.

Impacto de la apertura de casetas en el cruce fronterizo

El problema se acentúa los fines de semana, cuando se forman las largas filas de vehículos, prolongándose así la espera hasta por varias horas para cruzar al lado americano debido a este problema.

Problemas de filas en el Puente Internacional Las Flores

Por eso es que, pasado el evento de bienvenida, se pudiera dar la apertura y mantenerse de los dos carriles.