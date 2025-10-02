Aumenta costo de cruce a EU

Este miércoles 1 de octubre, se hizo efectivo el incremento al peaje que pagan automovilistas que cruzan a México desde Donna.

Resulta que la administración del lado norteamericano, la cual es llevada a cabo por la ciudad de Donna, incrementó la tarifa.

El cobro pasó de los tradicionales 4 dólares a 5 unidades de dólar, esto a partir de este 1 de octubre.

En las casetas de cobro de Donna, Texas, se colocó el anunció que advierte de este incremento a todos los automovilistas, pero en cruce peatonal, es de 1 dólar.

La tabla completa se colocó esta mañana en las respectivas casetas.

A partir de media semana se hizo efectivo este cambio en la tarifa de automovilistas.

En lo que respecta al otro puente ubicado en el municipio de Río Bravo: el de Nuevo Progreso, en este, la administración del lado americano, la cual es privada, también hizo un incremento.

En este caso, la tarifa de aumentó desde el 1 de agosto.