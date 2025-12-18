Estancado el equipamiento de quirófano

Con el cambio de mesa directiva de la Delegación de Cruz Roja Rio Bravo, se quedaron estancados los trabajos de acondicionamiento de un quirófano para cirugías, y sala de expulsión.

El importante proyecto se lo hecho a cuestas la Delegación de la benemérita institución anterior, con la finalidad de que Rio Bravo pudiera contar con un quirófano para diversos servicios de salud.

¿Qué pasó con el proyecto del quirófano en Rio Bravo?

Fue así como iniciaron los trabajos de acondicionamiento y adecuación de las instalaciones con el propósito de que pudieran contar con este importante servicio a la población del cual siempre se ha carecido.

Considerando que resulta indispensable para tal efecto, se llevaron una serie de actividades, cuyos recursos se invirtieron en la ampliación y equipamiento de las instalaciones.

Acciones de la nueva mesa directiva de Cruz Roja

No obstante después de la toma de protesta de la nueva mesa directiva, paso a segundo termino, y poco a poco se ha venido rezagando la obra a tal grado que ha quedado en el olvido.