Expulsan a la Guardia Estatal

Las protestas contra las autoridades de la Guardia Estatal en Nuevo Progreso se retomaron esta tarde de miércoles. Nuevamente hombres y mujeres salieron a protestar por la presencia de los uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública. Esta ocasión, por poco y termina en violencia, pues los inconformes pincharon patrullas de la GE. Nuevamente el punto de reunión fue en las avenidas Benito Juárez y Las Flores, en el cual otra vez los inconformes con presuntos actos de corrupción, de los cuales se desconoce si hay denuncias, retomaron sus consignas. Los manifestantes nuevamente realizaron bloqueos, pero esta vez en lugar de bloquear la autopista Matamoros-Reynosa, bloquearon la avenida Juárez. Enardecidos exigían la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno. El primero en acudir fue el delegado municipal Manuel Ávila Mejía, pero lejos de apaciguar los ánimos, los inconformes se tornaron más agresivos. Tras dejar inoperativas las patrullas, y antes de que empeorara la violencia, al filo de las 17:00 arribó el alcalde Miguel Almaraz. Con él, también los enardecidos personajes sostuvieron un altercado verbal. Tras tensos minutos de intercambio de palabras, él se comprometió a frenar los presuntos abusos policiales. El motín ciudadano concluyó cerca de las 18:00 horas.

Ciudadanos nuevamente señalaron presuntos actos de corrupción.