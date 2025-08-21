Reciben respuesta los vecinos de Cardenista

Vecinos de colonia Victoria Cardenista, que realizaron el pasado martes una protestaron en las oficinas administrativas de CFE, recibieron solución provisional a problema.

Estos colonos encabezados por Lázaro Reyes y habitantes de la calle Ignacio Zaragoza, exigían sustitución de transformador averiado.

La tarde del mismo martes los afectados recibieron cuadrilla de la CFE en su colonia.

Un transformador nuevo aunque provisional fue destinado a ese sector que desde hace tres años, no contaba con él.

Desde 2022 tuvieron un problema con el transformador que originalmente los abastecía de electricidad.

Lo que derivó en apagones de día y de noche y los aparatos domésticos dañados.

Sí bien este nuevo transformador no tiene la capacidad que se amerita, sí será una solución provisional, en lo que CFE les dota el elemento eléctrico que requiere el caso.