Buscan padres correr a directora

Madres y padres de familia de la Telesecundaria Patricio González Almaguer recaban firmas, solicitando la destitución de la directora, pues, de plano, ya no le aguantan sus desplantes, y aunque saben que en el CREDE les dan largas a las quejas, no quitarán el dedo del renglón.

Tomaron conocimiento, también, el delegado del ejido Buena Vista, así como la comisariada ejidal, quienes permanecen atentos a la bronca escolar que se desató, luego de que la directora, Brenda Briseño, le pusiera candado al portón, tratando de impedir que se continuara adelante con una obra del programa "la Escuela es Nuestra".

Refieren que ya son muchos los problemas con la directora, puesto que, como muchos otros directores, se siente la propietaria del plantel, cuya actitud ya no están dispuestos a seguir soportando.

ADVIERTEN

También anticipan que la maestra, en caso de que la cambien, según, pretende imponer a su hermana o hija, lo cual tampoco están dispuestos a tolerar, por lo que no permitirán que al final se quiera salir con la suya de una u otra manera.