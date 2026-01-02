Trabajadores de Correos Mexicanos en Río Bravo siguen con protesta

Bajo un nubarrón completamente gris, marcado por la falta de apoyos e incentivos, trabajadores de Correos de México reanudaron actividades laborando bajo protesta, pero con la esperanza de que algún día puedan ser escuchados.

Sus demandas continúan latentes, sobre todo en cuanto a salarios y prestaciones dignas, así como otras peticiones que complementan la lista, en el caso de Río Bravo.

Aunque, hoy en día, los servicios que brinda Correos de México en la localidad, así como en zonas ejidales, comunidades rurales, y Nuevo Progreso, ya no tienen la misma demanda, continúa siendo solicitado.

Entre los empleados con los que cuenta, hay quienes tienen fácilmente más de una década trabajando al servicio de Correos de México, algunos de los cuales señalan que ya tienen derecho a mejores prestaciones y un salario realmente remunerado.

Es importante agregar que, desde que colocaron las cartulinas en la puerta de acceso principal, hace fácilmente más de dos meses, a la fecha no han interrumpido el servicio a la comunidad.