Llaman a nueva manifestación

Productores agrícolas, nuevamente son llamados a participar en enésima protesta por la falta de políticas a favor del agro.

Ante la adversidad que afrontan las familias productoras de sorgo desde hace por lo menos seis años, continúan las expresiones de inconformidad.

Desde finales del sexenio de Peña Nieto se ha venido agravando al grado de que casi la mitad de tierras en la región ya no se siembran, esto por diversos factores.

¿Qué ocurrió?

Otra vez, Eliborio Peña, presidente de la Asociación de Propietarios Rurales, hace el llamado a que se concentren agricultores y ganaderos.

Ahora se trata de un paro nacional de este sector primario.

Será este lunes 27 de octubre en las instalaciones de la Unidad Deportiva Las Liebres, a partir de las 8:00 horas que deberán concentrarse.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?