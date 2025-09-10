Protestan contra la Guardia Estatal

efes de hogar se concentraron la noche del lunes en las letras monumentales de la villa de Nuevo Progreso, con el fin de manifestar su inconformidad por presuntos abusos de elementos de la Guardia Estatal.

Para la madrugada de este martes 9 de septiembre, los inconformes ya habían tomado la autopista Matamoros-Reynosa a la altura de casetas de la villa.

La convocatoria se realizó a través de un grupo de redes sociales, en donde se incitó a ciudadanos que han venido reprochando actos de supuesta corrupción para reunirse en intersección de avenida Juárez con avenida Las Flores.

Fue la joven Isabel Farías, quien dio detalles de esta situación: "La gente está alborotada en las letras, estamos en contra de los estatales, que ya es hora de que suelten al pueblo, muchos se quejan de que les quitan dinero por nada".

Julieth Ontiveros Chávez, es otra joven que se dijo harta de esta situación que se ha prolongado a lo largo de por lo menos, dos semanas, sin que nadie ponga un freno, al respecto indicó que:

"Somos más en el pueblo, ya estamos hartos de tanto robo", fustigó tras congregarse con otros vecinos de la villa, pidiendo la intervención de autoridades superiores para frenar esta problemática.

La presencia de los inconformes, se incrementó conforme se acercaba la madrugada del martes 9 de septiembre, en ambos lados de la avenida Benito Juárez.

Para cerca de las 23:00 horas, el incidente ya había llegado a la Secretaría General de Gobierno en la capital del Estado, confirmó una fuente consultada.

Minutos después, se dio una confrontación verbal entre los protestantes y los elementos, situación que se salió de control.

Los civiles decidieron tomar tractocamiones y bloquear la vía federal de pago durante las primeras horas de este martes, provocando la presencia de la Guardia Nacional división caminos.