Filtraciones obligan a cubrir con plásticos libros de texto en CREDE de Río Bravo

Ante las lluvias de la temporada, miles de libros de texto gratuito tuvieron que ser cubiertos con rollos de plástico en el almacén del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) de Río Bravo, debido a las graves filtraciones que presenta el techo del inmueble.

De acuerdo con trabajadores del área, el problema es desde hace tiempo y se ha informado a las autoridades educativas sin que exista respuesta ni acciones para impermeabilizar la techumbre. "El techo parece una coladera", expresaron al señalar que las filtraciones ponen en riesgo el material que está siendo resguardado.

En días recientes, personal tuvo que improvisar con cubetas, bolsas y plásticos para proteger las cajas con ejemplares recién recibidos, ante un pronóstico de lluvia que se cumplió con un aguacero.

Lo que en el campo representa "oro molido", en esta ocasión fue motivo de preocupación y estrés para los trabajadores de la SEP, que buscan salvar los libros destinados a las escuelas de la región.