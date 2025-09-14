Van por rescate de la fauna

Debido a la alarmante muerte de fauna en playas de Matamoros, Asociación Civil riobravense, realizó actividades para exigir a autoridades que se apoyara su lucha por proteger a especies, algunas incluso en peligro de extinción, este llamado fue atendido por el Gobierno Federal.

Esa respuesta surgió después de que Jesús Elías Ibarra Rodríguez, ecologista de Río Bravo y presidente de Conibio Global, Asociación Civil que se ha enfocado en el cuidado y rescate de la fauna que habita el Golfo de México y las playas de Matamoros diera a conocer los graves daños colaterales de la mala pesca.

Tortugas y pelícanos muertos y fracturados son detectados por Conibio y autoridades federales.

"Al día de hoy, hemos superado las 200 muertes de pelícanos y más de 50 aún luchan por sobrevivir con alas fracturadas en la costa. Como si esto no fuera suficiente, hoy nos encontramos con una tortuga lora adulta (especie en peligro de extinción), a la cual llevamos nueve años protegiendo y trabajando para su conservación ", manifestó.

Destacó que su esfuerzos estaban limitados, por lo que ante el llamado, la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) se sumó a sus esfuerzos contra las malas prácticas entre los pescadores que están devastando no solo a la fauna marina, sino también algunas aves.

"Ya las autoridades federales accionaron, realizaron una fuerte movilización por mar y tierra, decomiso de redes y embarcaciones ilegales en playa Bagdad por parte de Conapesca, Profepa y Secretaría de Marina, hoy reconocemos su trabajo", dijo el ecologista y activista.

Destacó que uno de los datos obtenidos, es que la mayoría del decomiso de redes y embarcaciones que no contaban con matrícula son provenientes de Puerto Mezquital, las cuales de forma ilegal acuden a realizar la pesca en Playa Bagdad.

"Nuestro objetivo no es afectar a los pescadores ni a la economía local, sino que se respete el trabajo de conservación, ya que tenemos conocimiento de que en el caso de las aves no se lastiman en las redes, sino que las agarran y les fracturan las alas o las golpean, por lo tanto nos toca ser la voz de esos animales".