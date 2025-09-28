Sin servicio número de Proteccion Civil

Protección Civil Río Bravo informó que actualmente solo está funcionando uno de los números locales de emergencias.

Fue el secretario de Seguridad Pública Josué Macías Ríos quien brindó esta información.

Resulta que está fuera de servicio el número 899-934-70-00.

"Por fallas en nuestra línea principal, el número de emergencias temporal de Protección Civil es 899 225 6167", refiere la página de la dependencia.

Cabe señalar que esta línea está operativa las 24 horas del día, los 365 días del año.

Igualmente, sigue operativa la línea nacional 911, en la inteligencia de que las llamadas locales son contestadas por operadores en Reynosa.