Rescatan a perro que quedó atrapado tras huir de pirotecnia en Río Bravo

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Río Bravo rescataron a un perro, el cual quedó atrapado en entre dos propiedades, luego de huir por temor a la pirotecnia.

Este incidente se dio en la inmediaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicio 73 (CBTIS 73), en donde vecinos se percataron de los lamentos del perro.

Acciones de la autoridad en el rescate del perro

De inmediato se dio el llamado de auxilio a la heroica corporación, acudiendo efectivos para recuperar a la inocente mascota. Fue la ciudadana Carmen Ávila, quien reportó el hecho, logrando acudir a tiempo los rescatistas para salvar la vida del can.

Impacto de la pirotecnia en mascotas en Río Bravo

Este caso es el primero que se reporta oficialmente por la dependencia, en donde mascotas domésticas sufren pánico y ansiedad por la detonación de fuegos artificiales.

Finalmente el perro fue extraído tras horas de complicadas maniobras, aunque no se precisó cuánto tiempo tenía atrapado entre las dos paredes el can.