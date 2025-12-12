Fuego acaba con vivienda

Familia pierde todo su patrimonio de hogar al arrasar el fuego con casa-habitación en colonia Fundadores.

¿Cómo ocurrió el incendio en colonia Fundadores?

Alrededor de las 8:15 horas de este jueves, se reportó que una vivienda de dos pisos ardía incesantemente. De la calle Carlos Cantú, salió el llamado de auxilio a Protección Civil y Bomberos, para suprimir esta amenaza.

Acciones de Protección Civil y Bomberos ante el incendio

Los heroicos elementos se desplazaron hasta ese asentamiento al oriente de la ciudad para hacer frente al fuego y suprimirlo. El fuego ya había envuelto ambas plantas dejando una estela de destrucción y desolación. Si bien el fuego parecía incontrolable y dantesco, no se reportaron personas lesionadas, pero sí cuantiosos daños.

Impacto del incendio en la comunidad de Reynosa

La lucha contra el fuego ameritó más de 45 minutos, no obstante que se disponía de tres camiones de Bomberos.