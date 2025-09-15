Vienen más lluvias

Vienen más lluviasOnda tropical núm. 32 que se desplazará sobre el sur del territorio nacional mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias para esta semana, los días lunes, miércoles, jueves y viernes, que podrían prolongarse todo el fin de semana.
Durante toda la semana, se anticipa cielo nublado con lluvias, excepto el martes. De acuerdo al SMN, las lluvias se deben a un fenómeno climatológico, del cual describe:
"La onda tropical núm. 32 que se desplazará sobre el sur del territorio nacional mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales... A su vez, un canal de baja presión sobre el norte y centro de la República Mexicana, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y Golfo de México, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla y Jalisco; fuertes en Colima, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas".
Por lo que los días subsecuentes se pronostica el clima de la siguiente manera:
· Lunes
Temperaturas máximas de 34°C y mínimas de 23°C, con un 60 por ciento de probabilidad de lluvias; vientos del este de 19 a 41 km/h y lluvias de hasta 0.2 mm.
· Martes
Temperaturas máximas de 35°C y mínimas de 23°C, con cero por ciento de probabilidad de lluvias; vientos del este de 18 a 39 km/h.
· Miércoles
Temperaturas máximas de 34°C y mínimas de 23°C, con un 70 por ciento de probabilidad de lluvias; vientos del este de 16 a 39 km/h y lluvias de hasta 0.8 mm.
· Jueves
Temperaturas máximas de 33°C y mínimas de 23°C, con un 80 por ciento de probabilidad de lluvias; vientos del este de 15 a 41 km/h y lluvias de hasta 1 mm.
· Viernes
Temperaturas máximas de 34°C y mínimas de 24°C, con un 70 por ciento de probabilidad de lluvias; vientos del sureste de 15 a 45 km/h y lluvias de hasta 0.4 mm.
· Sábado
Temperaturas máximas de 34°C y mínimas de 23°C, con un 50 por ciento de probabilidad de lluvias; vientos del este de 19 a 42 km/h y lluvias de hasta 0.6 mm.