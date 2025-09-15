Vienen más lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias para esta semana, los días lunes, miércoles, jueves y viernes, que podrían prolongarse todo el fin de semana.

Durante toda la semana, se anticipa cielo nublado con lluvias, excepto el martes. De acuerdo al SMN, las lluvias se deben a un fenómeno climatológico, del cual describe:

"La onda tropical núm. 32 que se desplazará sobre el sur del territorio nacional mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales... A su vez, un canal de baja presión sobre el norte y centro de la República Mexicana, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y Golfo de México, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla y Jalisco; fuertes en Colima, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas".

Por lo que los días subsecuentes se pronostica el clima de la siguiente manera:

· Lunes

Temperaturas máximas de 34°C y mínimas de 23°C, con un 60 por ciento de probabilidad de lluvias; vientos del este de 19 a 41 km/h y lluvias de hasta 0.2 mm.

· Martes

Temperaturas máximas de 35°C y mínimas de 23°C, con cero por ciento de probabilidad de lluvias; vientos del este de 18 a 39 km/h.

· Miércoles

Temperaturas máximas de 34°C y mínimas de 23°C, con un 70 por ciento de probabilidad de lluvias; vientos del este de 16 a 39 km/h y lluvias de hasta 0.8 mm.

· Jueves

Temperaturas máximas de 33°C y mínimas de 23°C, con un 80 por ciento de probabilidad de lluvias; vientos del este de 15 a 41 km/h y lluvias de hasta 1 mm.

· Viernes

Temperaturas máximas de 34°C y mínimas de 24°C, con un 70 por ciento de probabilidad de lluvias; vientos del sureste de 15 a 45 km/h y lluvias de hasta 0.4 mm.

· Sábado