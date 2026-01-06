Arrancan pagos de programas federales

A partir de lunes, dieron inicio pagos de programas federales de 65 y Más, Pensión Mujeres Bienestar, de Madres Trabajadoras, y personas discapacitadas.

El calendario de pago de Pensiones arrancó conforme a las iniciales de la primera letra del apellido Paterno, que, en el caso, corresponde a la letra A.

Este martes, miércoles y jueves, las letras B, C, y D, respectivamente, para cerrar el próximo viernes con las letras D, E, y F.

Se reanudarán el siguiente lunes y martes con la letra G, cuyos apoyos representan una buena ayuda para los bolsillos de millones de familias, en este caso de Río Bravo y Nuevo Progreso.

Este tipo de incentivos monetarios, expresó Francisca Álvarez de 62 años de edad, recién incorporada al programa apenas en el mes de octubre, representa un buen apoyo para ella, pues ya no trabaja, ni tampoco tenía ningún tipo de pensión, además de que a esa edad ya no las ocupan en las grandes empresas y negocios.

Con los poco más de 3 mil pesos que cobró, le sirven entre otras cosas, para pagos como el agua, y comprar el medicamento para la hipertensión que ella padece, y para la comida del diario.



