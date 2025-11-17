Cancelan subsidio a discapacitados

Como una tragedia consideran personas con discapacidad la suspensión del programa "Yo También Soy Diferente", que les brindaba subsidios.

Durante la administración anterior se brindó apoyo económico a personas con diferentes tipos de limitaciones psicomotrices o físicas, incluso de avanzada edad.

Así lo dio a conocer Francisco Ramírez Hernández, líder social con discapacidad, quien informó que en la Presidencia Municipal se le comunicó que ya se no está manejando ese programa.

Dijo que esta determinación la considera lamentable, ya que el programa representaba un respaldo mensual esencial para cubrir gastos médicos, transporte y necesidades básicas de personas con discapacidad que no pueden generar ingresos debido a la gravedad de su condición.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

La polémica por la cancelación de Yo También Soy Diferente se intensifica al contrastar la falta de recursos para este sector con los altos montos destinados a la contratación de artistas de renombre para la próxima Expo Feria Río Bravo 2025 tales como:

- Gloria Trevi

- Invasores de Nuevo León

- Alfredo Olivas, entre otros

Ramírez Hernández calificó como una decisión insensible y contradictoria por parte de la administración municipal.

"En la administración pasada les daban un apoyo mensual, yo no me enlisté, pero ahora que fui a preguntar me dicen que no manejan eso, está lo federal pero ahí solo dan el del adulto mayor o de discapacidad.

Nos dicen que si paga uno sus impuestos, por ejemplo el predial y es mentira porque varios igual que yo pagamos el predial y no tenemos algún beneficio", dijo.

¿Qué consecuencias trae esta decisión?

El líder de colonos añadió que hacen falta políticas que garanticen oportunidades y dignidad para las personas que padecen de alguna discapacidad.