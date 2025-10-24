Entrega DIF Tamaulipas apoyos

Personas vulnerables y en condiciones adversas recibieron apoyo social por instrucciones de la señora María Santiago de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas.

Fue por la mañana que el Sistema DIF Tamaulipas, en coordinación con autoridades locales, llevó a cabo la entrega de apoyos económicos.

La sede de este evento fue el parque recreativo público La Boca del Payaso. Personal enviado desde la capital del Estado fue quien hizo llegar estos apoyos.

Estos subsidios son correspondientes al programa 'Tamaulipas Te Agradece', destinado a adultos mayores y jóvenes estudiantes del municipio. Esta acción tiene como objetivo reconocer el esfuerzo y la dedicación de quienes contribuyen al desarrollo de la comunidad, así como brindar un respaldo económico que impulse su bienestar y continuidad educativa.

¿Qué ocurrió?

El evento se realizó en un ambiente de cercanía y compromiso social, reafirmando el trabajo conjunto entre el DIF Estatal y las familias riobravenses. La entrega de apoyos económicos es parte de las acciones que el DIF Tamaulipas implementa para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos más necesitados.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades locales expresaron su satisfacción por la realización de este evento, destacando la importancia de apoyar a los sectores más vulnerables de la población. La presidenta del DIF, María Santiago de Villarreal, enfatizó que estas acciones son fundamentales para el desarrollo social de Tamaulipas.

¿Qué beneficios trae el programa?