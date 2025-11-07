Entregan tarjetas de La Clínica es Nuestra

La coordinadora de programas sociales del Gobierno Federal en la región, Selene López, dio a conocer que se entregaron las tarjetas del programa La Clínica es Nuestra.

Acompañada por Servidores de la Nación, la funcionaria inició esta semana la entrega de las tarjetas en las instalaciones del Centro de Salud rector, donde fueron recibidos por el director Juan Ignacio Castillo Espinoza.

¿Qué ocurrió?

"Iniciamos con la entrega de tarjetas del programa La Clínica es Nuestra, programa del Gobierno Federal encabezado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este programa representa un paso firme hacia la transformación del sistema de salud en beneficio del pueblo", expuso Selene López sobre este instrumento para dar mantenimiento y mejorar las instalaciones de salud.

¿Cuál es el objetivo del programa?

El programa La Clínica es Nuestra tiene como objetivo principal mejorar las instalaciones de salud en la región, asegurando que los servicios sean más accesibles y de calidad para la población. La entrega de tarjetas es un paso crucial en este proceso, ya que permitirá a los centros de salud realizar las mejoras necesarias.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?